ГАЗ подал иск к Volkswagen на 15,6 миллиарда рублей

ООО «Автомобильный завод «ГАЗ» подал иск к Volkswagen с суммой требований на 15,6 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС.

В марте ГАЗ уже обращался в Арбитражный суд Нижегородской области с иском о признании недействительным расторжение соглашения о контрактной сборке с Volkswagen и взыскании с концерна более 15,5 млрд рублей.

После обращения имущество ООО «Фольксваген груп рус» было арестовано, но уже 4 апреля суд отменил данные меры. Так, 11 апреля представители ГАЗа вновь подали ходатайство. Однако суд отказал в аресте активов Volkswagen.

Фото: flickr.com

В марте прошлого года Volkswagen объявил о приостановке производства на заводе из-за проблем с поставками компонентов. В начале июня СМИ рассказали, что штату подразделения концерна Volkswagen в Нижнем Новгороде предложили добровольно уволиться в течение июня и получить за это компенсацию.



В «Фольксваген Груп Рус» информацию подтвердили и добавили, что предложили сотрудникам, которые хотят уволиться, пакет, включающий финансовую компенсацию и медицинскую страховку до конца 2022 года.

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Максим Кокунин