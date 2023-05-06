ОАЭ получили статус партнера по диалогу в Шанхайской организации сотрудничества

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) официально получили статус «партнера по диалогу» в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на эмиратское госагентство новостей WAM.

— ОАЭ официально получили статус «партнера по диалогу» в ШОС на полях заседания Совета министров иностранных дел Организации... Кульминацией участия ОАЭ стало подписание меморандума о взаимопонимании о присоединении к ШОС в качестве партнера по диалогу, — говорится в сообщении.

Фото: ru.wikipedia.org

Напомним, в ноябре парламент Ирана большинством голосов одобрил законопроект о присоединении республики к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Тогда за законопроект проголосовали 205 парламентариев, 3 выступили против, еще 4 воздержались.

Официальный представитель комиссии национальной безопасности и внешней политики Абольфазль Амуйи заявил, что «условием членства Ирана является одобрение всех документов, которые были приняты организацией до настоящего момента».

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Максим Кокунин