Парламент Ирана одобрил законопроект о вступлении республики в ШОС

Парламент Ирана большинством голосов одобрил законопроект о присоединении республики к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что за законопроект проголосовали 205 парламентариев, 3 выступили против, еще 4 воздержались.

Официальный представитель комиссии национальной безопасности и внешней политики Абольфазль Амуйи заявил, что «условием членства Ирана является одобрение всех документов, которые были приняты организацией до настоящего момента».

Напомним, в сентябре сообщалось, что глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян и генеральный секретарь ШОС Чжан Мин подписали меморандум о вступлении республики в организацию.

Стоит отметить, что процедура вступления Исламской республики началась еще на саммите в Душанбе в сентябре 2021 года. В том же году секретарь Высшего совета национальной безопасности страны Али Шамхани заявил, что политические препятствия для вступления Ирана в организацию устранены.



Сейчас в ШОС входят:

Россия,

Китай,

Индия,

Казахстан,

Киргизия,

Таджикистан,

Узбекистан,

Пакистан.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) является постоянно действующей межправительственной международной организацией, о создании которой было объявлено 15 июня 2001 года в Шанхае (КНР) Республикой Казахстан, Китайской Народной Республикой, Кыргызской Республикой, Российской Федерацией, Республикой Таджикистан, Республикой Узбекистан. Ей предшествовал механизм «Шанхайской пятерки».



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Максим Кокунин