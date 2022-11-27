Парламент Ирана одобрил законопроект о вступлении республики в ШОС
Парламент Ирана большинством голосов одобрил законопроект о присоединении республики к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что за законопроект проголосовали 205 парламентариев, 3 выступили против, еще 4 воздержались.
Официальный представитель комиссии национальной безопасности и внешней политики Абольфазль Амуйи заявил, что «условием членства Ирана является одобрение всех документов, которые были приняты организацией до настоящего момента».
Напомним, в сентябре сообщалось, что глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян и генеральный секретарь ШОС Чжан Мин подписали меморандум о вступлении республики в организацию.
Стоит отметить, что процедура вступления Исламской республики началась еще на саммите в Душанбе в сентябре 2021 года. В том же году секретарь Высшего совета национальной безопасности страны Али Шамхани заявил, что политические препятствия для вступления Ирана в организацию устранены.
Сейчас в ШОС входят:
- Россия,
- Китай,
- Индия,
- Казахстан,
- Киргизия,
- Таджикистан,
- Узбекистан,
- Пакистан.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) является постоянно действующей межправительственной международной организацией, о создании которой было объявлено 15 июня 2001 года в Шанхае (КНР) Республикой Казахстан, Китайской Народной Республикой, Кыргызской Республикой, Российской Федерацией, Республикой Таджикистан, Республикой Узбекистан. Ей предшествовал механизм «Шанхайской пятерки».
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