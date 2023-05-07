МИД: Россия готова сотрудничать для предотвращения будущих пандемий

Россия готова оказывать помощь и сотрудничать со всеми государствами на принципах солидарности в сфере глобального здравоохранения для предотвращения будущих пандемий. Об этом сообщили в МИД страны.

— Россия готова оказывать помощь и сотрудничать со всеми странами на принципах солидарности, равноправия и уважения международного права в поиске взаимоприемлемых решений по выходу на позитивную динамику устойчивого развития и расширению международного сотрудничества в сфере глобального здравоохранения для предотвращения будущих пандемий, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что теперь, когда мир преодолел острую фазу, сохраняется актуальность «глобального постковидного восстановления, в частности ее социально-экономического измерения».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сегодня исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что COVID-19 никогда не будет полностью искоренен, так как способы его передачи от животных к человеку усложняют задачу.

— Практически невозможно полностью искоренить COVID-19, но мы можем положить конец чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, которые он создает, — сказал он.

Вчера Всемирная организация здравоохранения отменила режим чрезвычайной ситуации по COVID-19. Об этом сообщил ее глава Тедрос Адханом Гебрейесус.

— Комитет экспертов ВОЗ по чрезвычайным ситуациям по COVID-19 предложил мне отменить статус чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение (PHEIC), COVID-19. Я последовал этому совету и объявил о прекращении пандемии, — сказал он.

По оценке ВОЗ, от коронавируса по всему миру умерли как минимум 20 миллионов человек.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин