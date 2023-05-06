ВОЗ: COVID-19 никогда не будет полностью искоренен

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что COVID-19 никогда не будет полностью искоренен, так как способы его передачи от животных к человеку усложняют задачу. Об этом сообщает Sputnik.

— Практически невозможно полностью искоренить COVID-19, но мы можем положить конец чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, которые он создает, — сказал он.

Вчера Всемирная организация здравоохранения отменила режим чрезвычайной ситуации по COVID-19. Об этом сообщил ее глава Тедрос Адханом Гебрейесус.

— Комитет экспертов ВОЗ по чрезвычайным ситуациям по COVID-19 предложил мне отменить статус чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение (PHEIC) COVID-19. Я последовал этому совету и объявил о прекращении пандемии, — сказал он.

По оценке ВОЗ, от коронавируса по всему миру умерли как минимум 20 миллионов человек.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань зафиксировали вспышку пневмонии, вызванной ранее неизвестным типом коронавируса. Первыми заболевшими оказались посетители местного рынка морепродуктов. Позднее выяснилось, что вирус передается от человека к человеку.

30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, а 11 марта — пандемией.

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Максим Кокунин