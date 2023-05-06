Режим работы подразделений казанской Госавтоинспекции изменится в праздничные дни

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Режим работы подразделений Госавтоинспекции в Казани изменится в эти праздничные дни. Об этом сообщает пресс-служба отдела ГИБДД УМВД России по городу.

Так, 7, 8 и 9 мая прием жителей осуществляться не будет:

в пункте регистрации автомототранспортных средств, расположенном в МФЦ (пр.Победы, 214);

в пунктах регистрации автомототранспортных средств, расположенных в автосалонах (Сибирский тр., 48, Оренбургский тр., 209б, ул.Декабристов, 81б, пр.Победы, 194);

Отделение №1 (Оренбургский тр., 5), отделение №2 (ул.Тэцевская, 5) будут работать в обычном режиме.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Столица Татарстана готовится встречать 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Уже чуть менее чем через три дня праздничные мероприятия охватят абсолютно все районы города, что в свою очередь приведет к дорожно-транспортным ограничениям. Однако для того, чтобы избежать неудобств, для граждан был продуман ряд мер, которые помогут в этот день добраться до концерта от дома и обратно. Что будет недоступно в день главного российского праздника и что вместо этого предложат казанцам городские власти — в материале «Реального времени».

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Максим Кокунин