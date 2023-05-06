Бесплатные парковки, ночные автобусы и запрет на самокаты: как будет курсировать транспорт в Казани 9 мая

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Столица Татарстана готовится встречать 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Уже чуть менее чем через три дня праздничные мероприятия охватят абсолютно все районы города, что в свою очередь приведет к дорожно-транспортным ограничениям. Однако для того, чтобы избежать неудобств, для граждан был продуман ряд мер, которые помогут в этот день добраться до концерта от дома и обратно. Что будет недоступно в день главного российского праздника и что вместо этого предложат казанцам городские власти — в материале «Реального времени».

Основные ограничения и движение общественного транспорта

Главным мероприятием Дня Победы традиционно является военный парад. Примерно за неделю до самого торжества его репетиции начинают проводиться на улицах города, и в связи с этим движение автотранспорта временно ограничивается по целому ряду улиц. Так, например, в городе будут перекрыты площадь Тысячелетия, ул. Ташаяк (от ул. Московской до площади Тысячелетия), ул. Лево-Булачная и ул. Право-Булачная до ул. Чернышевского с 16.30 до 23.30 7 мая и с 18.00 8 мая до 00.00 9 мая.

Изменения коснутся следующих маршрутов:

автобусы №6, 15, 29, 75 с Кремлевской дамбы съедут на Кремлевскую набережную и последуют по улицам Саид-Галеева, Ташаяк, Московской, Чернышевского, Лево-Булачной и далее по маршруту. Остановка «Центральный стадион» будет пропущена. В обратную сторону они поедут по улицам Право-Булачной, Астрономической, Лобачевского, Большой Красной, Батурина и далее по маршруту. Остановки «Педагогический институт», «ул. Чернышевского» и «Центральный стадион» будут пропущены.

с Кремлевской дамбы съедут на Кремлевскую набережную и последуют по улицам Саид-Галеева, Ташаяк, Московской, Чернышевского, Лево-Булачной и далее по маршруту. Остановка «Центральный стадион» будет пропущена. В обратную сторону они поедут по улицам Право-Булачной, Астрономической, Лобачевского, Большой Красной, Батурина и далее по маршруту. Остановки «Педагогический институт», «ул. Чернышевского» и «Центральный стадион» будут пропущены. автобусы №35а, 37, 47 с Кремлевской дамбы съедут на Кремлевскую набережную, последуют по улицам Саид-Галеева, Ташаяк, Московской и далее по маршруту без остановки «Центральный стадион». В обратную сторону они поедут через улицы Московскую, Камала, Астрономическую, Лобачевского, Большую Красную, Батурина и далее по маршруту. Остановки «Колхозный рынок», «ул.Чернышевского», «ЦУМ», «Дворец спорта» и «Центральный стадион» будут пропущены.

с Кремлевской дамбы съедут на Кремлевскую набережную, последуют по улицам Саид-Галеева, Ташаяк, Московской и далее по маршруту без остановки «Центральный стадион». В обратную сторону они поедут через улицы Московскую, Камала, Астрономическую, Лобачевского, Большую Красную, Батурина и далее по маршруту. Остановки «Колхозный рынок», «ул.Чернышевского», «ЦУМ», «Дворец спорта» и «Центральный стадион» будут пропущены. автобус №74 с Кремлевской дамбы съедет на Кремлевскую набережную, последует по улице Саид-Галеева и далее по маршруту без остановки «Центральный стадион». В сторону Дворца водных видов спорта он поедет через железнодорожный вокзал по Кировской дамбе через улицы Большую Крыловку, Вахитова, Чистопольскую и далее по маршруту. Остановки «Центральный стадион» и «Энергетический университет» будут пропущены.

с Кремлевской дамбы съедет на Кремлевскую набережную, последует по улице Саид-Галеева и далее по маршруту без остановки «Центральный стадион». В сторону Дворца водных видов спорта он поедет через железнодорожный вокзал по Кировской дамбе через улицы Большую Крыловку, Вахитова, Чистопольскую и далее по маршруту. Остановки «Центральный стадион» и «Энергетический университет» будут пропущены. троллейбус №2 перестанет курсировать 7 мая с 16.30 и с 18.00 8 мая.

Точно такая же ситуация сложится и в день самого праздника — 9 мая. Все вышеперечисленные автобусы будут двигаться по тем же маршрутам, что и с 7 по 8 мая. Исключением станет лишь 2-й троллейбус. В целом время прибытия и завершения работы перечисленного общественного транспорта останется тем же.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Специальные автобусы развезут граждан после салюта

Вместе с этим 9 мая в Казани организуют специальную подачу автобусов после праздничного салюта. Уехать на них можно будет из центра города. Транспорт к 21.00 подъедет к трем остановкам — «Цирк», «Энергетический университет» и «Молодежный центр». Всего их будет 19.

С остановки «Цирк» жители и гости столицы Татарстана смогут уехать на автобусах маршрутов №22, 28а, 89, от остановки «Энергетический университет» в сторону ул.Декабристов на автобусах №6, 15, 22, 29, 37, 47, 74, 75 и 89, а от остановки «Молодежный центр» в сторону Кремлевской дамбы — на автобусах №6, 22, 28а, 37, 47, 74 и 89.

Кроме того, в этот день в городе будут запущены специальные автобусы до городских кладбищ. Курсировать они будут с 7.30 до 17.00:

№201с от пр. Победы до Самосыровского кладбища;

№202с от Чеховского рынка до Самосыровского кладбища;

№204с от жилого массива Дербышки до кладбища в жилом массиве Дербышки;

№205с от ДК железнодорожников до Юдинского кладбища;

№206с от КДК им. Ленина до кладбища в жилом массиве Сухая река;

№207с от Самосыровского кладбища до кладбища «Курган»;

№208с от ул. Гаврилова до кладбища в жилом массиве Сухая река;

№209с от пл. Вахитова до Татарского кладбища;

№210 от Самосыровского кладбища до Мусульманского кладбища.

Автобусы №2, 23, 37, 46, 56, 71 и 72 и троллейбусы №2, 3, 5 и 7 в Казани 9 мая будут курсировать по графику рабочего дня. Автобус №84 будет проезжать от ул. Халитова до жилого массива Чебакса через Киндерское кладбище.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В праздничные дни городские парковки будут работать бесплатно

Говоря о легковых автомобилях, стоит отметить, что их схема движения не будет сильно отличаться от автобусной. В момент перекрытия улиц дороги будут не доступны для любого из видов транспорта. В то же время автолюбителей будет ожидать небольшой сюрприз, а именно — бесплатные парковки.

Так, 8 и 9 мая все муниципальные парковки Казани будут работать бесплатно, согласно постановлению исполкома. При этом перехватывающая плоскостная парковка по ул. М. Вахитова и подземный паркинг на станции метро «Козья Слобода» будут работать в обычном режиме.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Кроме того, в День Победы МВД России разрешило водителям размещать на автомобильных стеклах портреты своих родственников — участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла в рамках патриотической акции «Бессмертный полк». Размещение фотографий и другой информации о героях семей участников акции на автотранспорте не будет являться правонарушением и не предусматривает привлечение к административной ответственности.

В ведомстве уточняли, что помимо самого портрета допускается размещение фото орденов и медалей ветерана, а также истории его подвига, которую любой желающий прочитает на припаркованном автомобиле.

В Казани запретят движение электросамокатов на некоторых улицах

Однако ограничения коснутся не только общественного транспорта, но и средств индивидуальной мобильности. Так, в городе в период подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, на время введут запрет на парковку и движение электросамокатов и велосипедов кикшеринговых компаний. Он будет действовать на некоторых участках дорог, у «Чаши» и в парке Победы с 8 по 10 мая.

Так, по решению Комитета по транспорту Казани, 8 мая с 18 часов вводится запрет на парковку и движение электросамокатов и велосипедов на территории парка Победы, по ул.Бондаренко — на участке от проспекта Ямашева до ул.Маршала Чуйкова в обоих направлениях, и по ул.Волгоградской — от ул.Бондаренко до ул.Короленко в обоих направлениях. Ограничение снимут 10 мая в 12.00.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Также с 15 часов 8 мая по 12 часов дня 10 мая запрет будет действовать на таких участках, как:

площадь Тысячелетия;

ул.Баумана, от ул.Профсоюзной до ул.Батурина;

ул.Профсоюзная (от ул.Чернышевского до ул.Баумана);

местный проезд вблизи сквера Асгата Галимзянова;

Кремлевская набережная;

ул.Ташаяк (от ул.Московской до пл.Тысячелетия);

ул.Право-Булачная (от пл.Тысячелетия до ул.Чернышевского);

ул.Лево-Булачная (от пл.Тысячелетия до ул.Чернышевского);

проезд между цирком и Центральным стадионом, включая территорию перед ними;

ул.Декабристов (от ул.Чистопольской до площади Тысячелетия);

ул.Комсомольская (от ул.Яруллина до ул.Декабристов);

ул.Батурина (от Кремлевской Набережной до ул.Большой Красной).

Также 8 мая в 22.00 начнет действовать ограничение на парковку и движение электросамокатов и велосипедов на ул.Сибгата Хакима — от ул.Декабристов до ул.А.Бичурина в обоих направлениях, на ул.Бондаренко — от ул.Солдатской до ул.Хакима, и на территории перед центром семьи «Казан», включая парковочные зоны. Запрет снимут 10 мая в 12.00.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

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Максим Кокунин