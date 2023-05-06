Капремонт объектов первичного звена здравоохранения в Татарстане выполнен на 38%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В сфере здравоохранения Татарстана на сегодняшний день реализуются три программы, которые включают в себя 149 объектов. Об этом на совещании в Доме правительства республики рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ Марат Айзатуллин.

По его словам, капремонт 118 объектов первичного звена (в 30 районах) выполнен на 38%. На текущей неделе отремонтированы по три фельдшерско-акушерских пункта в Агрызском и Сармановском районах, два — в Буинском и один — в Арском районе.

Всего завершены работы на объектах в Арском (1), Агрызском (3), Буинском (2), Сабинском (2), Мамадышском (1), Апастовском (7), Сармановском (3) районах.

Также, как рассказал министр, в настоящий момент капремонт стационаров выполнен на 40%. Из 31 объекта в работе у подрядчиков находится 27.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как писало «Реальное время», до 1 декабря текущего года в Казани и Набережных Челнах проведут капитальный ремонт целого ряда объектов здравоохранения. Планируется, что на эти цели из республиканского бюджета будет выделено более 209 миллионов рублей. За эту сумму подрядчику предстоит не только «освежить» здания и помещения, но и благоустроить их окружающую территорию.



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Максим Кокунин