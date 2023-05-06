МЧС предупредило татарстанцев о грозе и сильном ветре

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сегодня в период с 12.00 до 19.00 в восточных районах Татарстана ожидаются грозы и сильный ветер порывами 15—20 м/с. Об этом сообщает ГУ МЧС России по республике со ссылкой на УГМС РТ.

Как отмечают в ведомстве, локально порывы ветра смогут достигнуть и 24 м/с, а в районах может идти ливневый дождь.

Специалисты напомнили, что в случае ухудшения погодных условий, находясь на улице, необходимо избегать линий электропередач и держаться подальше от карнизов домов, стеклянных витрин, а также рекламных стендов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, сегодня в Казани ожидается облачная погода и дождь. Днем в городе прогнозируется от +10 до +12 градусов. В целом по Татарстану температура воздуха будет составлять до +15°С, на востоке — до +23°С.

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Максим Кокунин