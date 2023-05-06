Сегодня в Казани дождь, сильный ветер и до +12 градусов

В субботу, 6 мая, в Казани ожидается облачная погода и дождь. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани ожидается от +10 до +12 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется до +15°С, на востоке — до +23°С.

Также синоптики прогнозируют в Казани северо-западный ветер порывами до 6—11 м/с. Местами они могут усиливаться до 14 м/с.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели, 8 и 9 мая, ночью ожидается от 0 до +3 градусов, в воздухе и на почве местами возможны заморозки до -3°С. Днем температуры не превысят 9—15 градусов тепла.



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Татьяна Демина