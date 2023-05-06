Внешний долг к ВВП России в прошлом году сократился до исторического минимума

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Уровень внешнего долга России по отношению к ВВП по итогам 2022 года упал до минимальных за всю историю значений — 16,6%. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные национальных центробанков и статслужб.

Уточняется, что в России уровень внешнего долга к ВВП по итогам прошлого года упал на 10 процентных пунктов — до 16,6%, что стало минимальным уровнем с 2002 года. Стоит отметить, что меньший показатель фиксировался только в Китае, где за год он сократился до 13,7% с 15,4%. Следом за КНР идет Индия с внешним долгом в 19,1% ВВП.

При этом самые крупные внешние долги по итогу 2022 года наблюдались в европейских экономиках. Так, например, в Нидерландах показатель составил 380,5% ВВП, в Великобритании — 287%, а Швейцарии — 280,5%. В этих странах показатель за год снизился — на 14, 29 и 16 процентных пунктов соответственно.

На четвертом месте находится Франция, где внешний долг составляет 249% от ВВП, а на пятом — Бельгия с показателем в 242%. Также в десятку входят Испания (179%), Швеция (170%), Германия (159%), Норвегия (132%) и Италия (131%).

Фото: pixabay.com

В марте сообщалось, что внешний долг России на 1 января 2023 года составил $380,5 млрд, за 2022 год показатель снизился на $101,8 млрд.



Как сообщал ЦБ, внешний долг снизился «преимущественно вследствие погашения кредитов, в том числе в рамках отношений прямого инвестирования, и сокращения задолженности по суверенным ценным бумагам».

По итогам 2022 года чистая международная инвестиционная позиция страны увеличилась с $485 млрд до $770,4 млрд.

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Максим Кокунин