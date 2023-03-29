Внешний долг России снизился на $101,8 млрд

Внешний долг России на 1 января 2023 года составил $380,5 млрд, за 2022 год показатель снизился на $101,8 млрд, следует из материалов ЦБ РФ.



Как отмечает регулятор, внешний долг снизился «преимущественно вследствие погашения кредитов, в том числе в рамках отношений прямого инвестирования, и сокращения задолженности по суверенным ценным бумагам».

По итогам 2022 года чистая международная инвестиционная позиция страны увеличилась с $485 млрд до $770,4 млрд.

Фото: cbr.ru

Профицит счета операций платежного баланса России в 2022-м сложился в размере $233 млрд и превысил показатель 2021 года.

— Определяющую роль в данной динамике сыграл рост положительного сальдо торгового баланса. Укрепление счета текущих операций до рекордных значений отразилось на росте чистых иностранных активов, — указали в ЦБ.

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Маргарита Головатенко