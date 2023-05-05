В АТОР прогнозируют снижение цен на туры в Египет

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов (архив)

Сезонное снижение цен на туры в Египет начнется после 11 мая. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров (АТОР).

Эксперты отмечают, что с середины мая и по август включительно в отелях Египта снизят цены на размещение. Также появятся специальные акции и предложения.

При этом скидки на проживание будут варьироваться от 10 до 25%, подчеркивают эксперты. Все зависит от выбранного отеля.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Согласно исследованию, в топ популярных направлений для летних путешествий у россиян вошли Турция, курорты Черного моря и Египет. В последнюю страну намеревались отправиться 6% респондентов.

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Айрат Назипов