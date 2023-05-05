Международные резервы России за неделю увеличились на $1,8 млрд

На $1,8 млрд выросли международные резервы России с 21 по 27 апреля. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Центробанка.

Международные резервы России на 28 апреля составили $598,9 млрд. По данным на 21 апреля, объем резервов был на уровне $597,1 млрд.

В середине апреля глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что у России есть «подушка безопасности» в неподверженных санкциям активах, а потому страна может себя чувствовать спокойно. Она рассказала, что Банк России продолжает работу по возврату международных резервов в долларах и евро.

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Айрат Назипов