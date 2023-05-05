Известный радиоведущий на один день стал водителем социального такси в Казани

Фото: Фото: «День добрых дел»

Вышел в свет очередной выпуск «Социального такси» — видеопроекта казанского благотворительного фонда «День добрых дел», в котором известные казанцы и звездные гости города на время становятся бесплатными водителями для маломобильных пассажиров и отвечают на вопросы ведущего.

Фото: «День добрых дел»

Это первый выпуск видеошоу, снятый при поддержке АНО «ИРИ» (Институт развития интернета): проект был признан одним из лучших в рамках общероссийского конкурса, в финал которого прошли более 380 участников со всей страны.

Фото: «День добрых дел»

Героем выпуска стал популярный радиоведущий и шоумен Артем Рычев, а пассажиром — его давний поклонник, 16-летний казанец Данияр Мусин. Беседа получилась насыщенной и интересной, а заодно сбылась давняя мечта Данияра: побывать в радиостудии во время прямого эфира.