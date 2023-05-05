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В казанском метро 9 мая запустят дополнительные поезда

18:55, 05.05.2023 1
В казанском метро 9 мая запустят дополнительные поезда
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В казанском метро увеличат количество поездов в День Победы. Их запустят после праздничного салюта, сообщает МУП «Метроэлектротранс».

В этот день метрополитен будет работать в усиленном режиме. Он откроется в 6 часов утра и закроется в полночь.

— Также будет усиление работы среди сотрудников служб МУП «Метроэлектротранс»: дирекции сбора доходов и движения, электродепо, службы энергохозяйства, службы путевого хозяйства, дирекции информационных технологий и связи, службы безопасности и отдела полиции на метрополитене, — сообщили в пресс-службе.

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Напомним, в Казани 9 мая организуют спецподачу автобусов после праздничного салюта в честь Дня Победы. Уехать на них можно будет из центра города.

Главной площадкой празднования в Казани традиционно станет площадь Тысячелетия. Утром там пройдет парад Победы, а вечером — праздничный концерт. Программа завершится салютом в 22.00 над акваторией Казанки.

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Айрат Назипов
Общество Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 19:43
    толкучки не будет, надеюсь
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