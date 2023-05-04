В Казани в День Победы организуют спецподачу автобусов после салюта

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани 9 мая организуют спецподачу автобусов после праздничного салюта в честь Дня Победы. Уехать на них можно будет из центра города.

Автобусы к 21.00 подъедут к трем остановкам — «Цирк», «Энергетический университет» и «Молодежный центр». Всего их будет 19, сообщают казанские власти.



С остановки «Цирк» жители и гости Казани смогут уехать на автобусах маршрутов №22, 28а, 89, от остановки «Энергетический университет» в сторону ул.Декабристов на автобусах №6, 15, 22, 29, 37, 47, 74, 75 и 89, а от остановки «Молодежный центр» в сторону Кремлевской дамбы — на автобусах №6, 22, 28а, 37, 47, 74 и 89.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Власти обещали, что 9 мая в Казани усилят работу автобусов, трамваев и троллейбусов. Общественный транспорт будет курсировать по графику рабочего дня. Кроме того, в День Победы запустят специальные автобусы до городских кладбищ.



Напомним, в Казани 9 Мая торжественные мероприятия начнутся с памятной церемонии возложения цветов на Арском и Архангельском кладбищах. В парке Победы будут организованы возложения к Вечному огню, памятникам Труженикам тыла, Матерям и вдовам и Советскому Солдату.

Главной площадкой празднования в Казани традиционно станет площадь Тысячелетия. Утром там пройдет парад Победы, а вечером — праздничный концерт. Программа завершится салютом в 22.00 над акваторией Казанки.



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Татьяна Демина