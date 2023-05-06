В мае вакансия менеджера по продажам стала самой высокооплачиваемой в Казани

В мае вакансия менеджера по продажам строительных материалов стала самой высокооплачиваемой в Казани. Сотрудник может получать от 150 тысяч рублей в месяц. Ему предстоит взять на себя работу с действующей клиентской базой и поиск новых клиентов, отмечается в исследовании сервиса «Работа.ру». Кандидату необходимо иметь опыт работы от 2 лет и собственную клиентскую базу.

Такую же зарплату предлагают маляру по дереву. От соискателя требуется опыт работы от 3 лет, знание технологического процесса всех этапов, красок, лаков и инструментов. Предстоит осуществлять покраску изделий с последующей обработкой и частичную подготовку.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Зарабатывать от 127 тысяч рублей в месяц может повар. Вакансия подразумевает вахтовый метод. Работодатель обязуется обеспечить сотрудника питанием и корпоративным транспортом. Соискателю необходимы опыт работы от 1 года, образование не ниже среднего специального, знание нормы СанПин, ОТ (охраны труда) и ПБ (пожарной безопасности), а также умение организовать работу на предприятии общественного питания.

Оператору плазменной резки доступен доход до 125 тысяч рублей. Компания предоставляет условия для проживания, обеспечивает питанием и корпоративным транспортом.

Рейтинг самых высокооплачиваемых предложений о работе в апреле возглавила вакансия сервисного инженера по техническому обслуживанию и ремонту станков с ЧПУ. Ему готовы платить от 150 до 200 тысяч рублей в месяц.

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Елизавета Пуншева