В школах Татарстана учеников начнут обучать правилам кибербезопасности

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В школах Татарстана стартует пилотный проект «Инфоурок: войти в айти и что такое кибербезопасность». Первое занятие пройдет 18 февраля на базе средней общеобразовательной школы поселка Богатые Сабы. Курировать занятия будут специалисты академии кибербезопасности Innostage.

Отмечается, что в занятиях смогут принять участие ученики 7—10 классов, включая их родителей и педагогов. Всем пришедшим на занятия эксперты Innostage расскажут о правилах безопасной работы в интернете, а также ближе познакомят со сферой кибербезопасности. Кроме того, специалисты Innostage обсудят с учителями и родителями школьников вопросы профориентации детей, чтобы помочь выбрать для них профессию в сфере кибербезопасности.

Глава Сабинского муниципального района Татарстана Раис Минниханов заявил, что «Россия может гордиться достижениями в сфере информационных услуг».

Фото: realnoevremya.ru

— Работать с информационными технологиями стало престижно и выгодно. При этом использование онлайн-сервисов иногда приводит к утечке данных в преступных целях. Важно обезопасить наше население от кибермошенничества, защитить кошельки, персональные данные и конституционное право на частную переписку, — сказал он.

В пресс-службе также рассказали, что обратная связь от педагогов, родителей и учеников, собранная в рамках проекта, будет использована академией Innostage с целью формирования программы факультативов, которые могут проходить как в Татарстане, так и в других регионах России. Отмечается, что это поможет устранить дефицит кадров, образовавшийся в российской отрасли информационной безопасности.

Генеральный директор Innostage Айдар Гузаиров, комментируя эту тему, заявил: «для нашей компании обучение школьников — часть культуры информационной безопасности в России».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Ученики не только научатся безопасно пользоваться интернет-сервисами в повседневной жизни, но и смогут лучше понять, насколько им подходит работа в сфере информационной безопасности, — объяснил он.

Помимо этого, Гузаиров рассказал, что сейчас Innostage развивает в Татарстане межвузовский центр управления безопасностью:

— В Академии кибербезопасности Innostage мы помогаем готовить профильных специалистов на всех уровнях образования: разрабатываем собственные курсы, создали образовательный киберполигон, — заключил эксперт.

В июне 2022 года сообщалось, что в Татарстане сформировали штаб по кибербезопасности республики. Распоряжение о его создании подписал премьер-министр республики Алексей Песошин. Также отмечалось, что штабу поручено организовать информирование органов государственной власти Татарстана о мероприятиях по обеспечению информационной безопасности и отчетность о компьютерных инцидентах в этой сфере. Руководителем штаба назначили главу минцифры Татарстана Айрата Хайруллина.

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Антон Гаврилов