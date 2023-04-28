В Татарстане остановился рост средних цен на хлеб

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане на протяжении двух недель не меняется средняя цена ржаного и ржано-пшеничного хлеба, выяснило «Реальное время», изучив данные официальной статистики. Цена составляет 58,18 рубля.

Отсутствие как положительной, так и отрицательной динамики средних цен на ржаной и ржано-пшеничный хлеб в республике зафиксировали за неделю с 10 по 17 апреля и с 17 по 24 апреля.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Не изменилась с 17 по 24 апреля и средняя цена хлеба и булочных изделий из пшеничной муки различных сортов — 77,44 рубля за килограмм. Неделей ранее она опустилась на 0,18%.

Руководитель Васильевского хлебозавода и еще двух хлебокомбинатов Альберт Латыпов рассказывал, что стоимость хлеба растет, а рентабельность его производства снижается. По его словам, накрутка цен в магазинах, торговых сетях на булку достигает от 80% до 120%.



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Татьяна Демина