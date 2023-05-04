В Казани до конца лета закроют участок улицы на Чистопольской
До 31 августа будет частично ограничено движение по улице Чистопольской в Казани. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
— До конца лета закрыты проезжая часть возле дома №61д, а также тротуар. Автомобилистов и пешеходов просят заранее планировать маршрут передвижения, — сказано в сообщении.
Отмечается, что ремонтные работы связаны с реконструкцией канализационного коллектора.
О долгом ремонте третьего северного коллектора в Казани «Реальное время» писало неоднократно. Казанский «Водоканал» начал его реконструкцию больше года назад — в феврале 2022-го. С тех пор перекрывается все большее количество дорог, а сроки окончания регулярно переносятся. Подробности можно узнать в объемном материале.
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