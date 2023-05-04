В Казани до конца лета закроют участок улицы на Чистопольской

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

До 31 августа будет частично ограничено движение по улице Чистопольской в Казани. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

— До конца лета закрыты проезжая часть возле дома №61д, а также тротуар. Автомобилистов и пешеходов просят заранее планировать маршрут передвижения, — сказано в сообщении.

Отмечается, что ремонтные работы связаны с реконструкцией канализационного коллектора.

Фото: google maps (скриншот)

О долгом ремонте третьего северного коллектора в Казани «Реальное время» писало неоднократно. Казанский «Водоканал» начал его реконструкцию больше года назад — в феврале 2022-го. С тех пор перекрывается все большее количество дорог, а сроки окончания регулярно переносятся. Подробности можно узнать в объемном материале.

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Айрат Назипов