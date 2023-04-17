Экономист дал советы о продаже валюты

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Продавать наличную валюту стоит лишь в том случае, если человек не собирается уезжать заграницу и тратить ее там. Об этом «Ленте.ру» рассказал аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский.

— Разница между курсом продажи и курсом покупки и продажи — это далеко не то, что было когда-то, когда спред составлял один процент. Сейчас разница может доходить до пяти рублей. Если вам нужна валюта в какой-то среднесрочной перспективе, то продавать ее не надо. Как правило, продажа идет недалеко от биржевого курса, а вот покупка идет сильно выше. Ясно, что так далеко курс не откатится назад, чтобы эта операция была выгодной, — отметил он.

Фото: pixabay.com

При этом, по словам Голубовского, избавиться от валюты можно в случае, если она служит средством сбережения. Тогда стоит вложиться в другие инвестиции.

— Официальная инфляция доллара сейчас выше пяти процентов, реальная — около десяти. Если вы будете сидеть с долларом в наличных, вы просто будете терять деньги. Вам нужно подумать, что на этих деньгах можно заработать. Курс для продажи весьма неплох. Этот провал обусловлен тем, что у нас был плохой торговый баланс в начале года. Там ввели санкции, потолок цен на нефть, перестраивалась нефтяная логистика. Сейчас все эти процессы трансформации уже прошли, поводов для ослабления рубля сейчас нет. Во втором полугодии теоретически можете дождаться курса выше, а можете не дождаться, — подчеркнул экономист.



Голубовской сообщал, что объем наличной валюты на руках россиян достиг рекорда в 105 миллиардов долларов. Это повышает уязвимость перед новыми санкциями со стороны Запада.

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Елизавета Пуншева