Henkel объявил о прекращении бизнеса в России

Немецкий химико-промышленный концерн Henkel AG объявил о прекращении бизнеса в России из-за событий на Украине. Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на заявление компании.

В пресс-релизе уточняется, что на данный момент идет подготовка к исполнению этого решения. При этом до окончательного ухода компании, ее 2,5 тысячи сотрудников в России продолжат числиться и получать зарплату.

— Финансовые последствия запланированного выхода для Henkel к настоящему моменту пока невозможно определить, — подчеркнули в компании.

Фото: pixabay.com

5 марта Henkel сообщил, что продолжает свою производственную и операционную деятельность на территории России.

Делается это, чтобы обеспечить российских потребителей товарами первой необходимости, куда входят продукты хозяйственной и личной гигиены. Отмечается, что офисы, заводы в России и их сотрудники работают в штатном режиме.



5 апреля ретейлер «Ашан» опроверг слухи о прекращении работы компании на территории России. Ранее свою деятельность приостановил ряд иностранных компаний, среди которых The Coca-Cola Company и PepsiCo, McDonald's, Procter & Gamble,а также сеть магазинов одежды Uniqlo, компания по продаже нижнего белья Victoria's Secret, ретейлер детских товаров Mothercare, компания Swarovski и другие.



Максим Кокунин