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Henkel продает активы в России за 54 млрд рублей

21:20, 20.04.2023 2
Henkel продает активы в России за 54 млрд рублей
Фото: henkel.ru

Концерн Henkel подписал соглашение о продаже активов в России за 54 млрд рублей, сказано в сообщении компании.

Покупателем выступил консорциум инвесторов, включающий Kismet Capital Ивана Таврина, Elbrus Services и Augment Investments.

Сделку одобрила правительственная комиссиея по иностранным инвестициям. Дата закрытия сделки не уточняется, сообщает «Интерфакс».

Немецкий химико-промышленный концерн Henkel AG в апреле прошлого года объявил о прекращении бизнеса в России из-за событий на Украине.

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Маргарита Головатенко
БизнесРозничная торговляОбщество

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 20 апр
    купят, вот увидите
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    Анонимно 21 апр
    А что нэфис не участвует?
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