Henkel продает активы в России за 54 млрд рублей
Концерн Henkel подписал соглашение о продаже активов в России за 54 млрд рублей, сказано в сообщении компании.
Покупателем выступил консорциум инвесторов, включающий Kismet Capital Ивана Таврина, Elbrus Services и Augment Investments.
Сделку одобрила правительственная комиссиея по иностранным инвестициям. Дата закрытия сделки не уточняется, сообщает «Интерфакс».
Немецкий химико-промышленный концерн Henkel AG в апреле прошлого года объявил о прекращении бизнеса в России из-за событий на Украине.
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