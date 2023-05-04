В День Победы в Казани запустят специальные автобусы до кладбищ

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани в День Победы, 9 мая, запустят специальные автобусы до городских кладбищ. Курсировать они будут с 7.30 до 17.00, сообщает городской Комитет по транспорту.

Добраться 9 мая до казанских кладбищ можно будет на следующих автобусах:

№201с от пр. Победы до Самосыровского кладбища;

№202с от Чеховского рынка до Самосыровского кладбища;

№204с от жилого массива Дербышки до кладбища в жилом массиве Дербышки;

№205с от ДК железнодорожников до Юдинского кладбища;

№206с от КДК им. Ленина до кладбища в жилом массиве Сухая река;

№207с от Самосыровского кладбища до кладбища «Курган»;

№208с от ул. Гаврилова до кладбища в жилом массиве Сухая река;

№209с от пл. Вахитова до Татарского кладбища;

№210 от Самосыровского кладбища до Мусульманского кладбища.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Автобусы №2, 23, 37, 46, 56, 71 и 72 и троллейбусы №2, 3, 5 и 7 в Казани 9 мая будут курсировать по графику рабочего дня. Автобус №84 будешь проезжать от ул. Халитова до жилого массива Чебакса через Киндерское кладбище.

Напомним, власти обещали, что 9 мая в Казани усилят работу автобусов, трамваев и троллейбусов. Общественный транспорт будет курсировать по графику рабочего дня.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина