В День Победы в Казани запустят специальные автобусы до кладбищ
В Казани в День Победы, 9 мая, запустят специальные автобусы до городских кладбищ. Курсировать они будут с 7.30 до 17.00, сообщает городской Комитет по транспорту.
Добраться 9 мая до казанских кладбищ можно будет на следующих автобусах:
- №201с от пр. Победы до Самосыровского кладбища;
- №202с от Чеховского рынка до Самосыровского кладбища;
- №204с от жилого массива Дербышки до кладбища в жилом массиве Дербышки;
- №205с от ДК железнодорожников до Юдинского кладбища;
- №206с от КДК им. Ленина до кладбища в жилом массиве Сухая река;
- №207с от Самосыровского кладбища до кладбища «Курган»;
- №208с от ул. Гаврилова до кладбища в жилом массиве Сухая река;
- №209с от пл. Вахитова до Татарского кладбища;
- №210 от Самосыровского кладбища до Мусульманского кладбища.
Автобусы №2, 23, 37, 46, 56, 71 и 72 и троллейбусы №2, 3, 5 и 7 в Казани 9 мая будут курсировать по графику рабочего дня. Автобус №84 будешь проезжать от ул. Халитова до жилого массива Чебакса через Киндерское кладбище.
Напомним, власти обещали, что 9 мая в Казани усилят работу автобусов, трамваев и троллейбусов. Общественный транспорт будет курсировать по графику рабочего дня.
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