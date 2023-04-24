В День Победы в Казани усилят работу общественного транспорта

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Казани в День Победы усилят работу автобусов, трамваев и троллейбусов. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал начальник Управления культуры города Азат Абзалов.



— Работа общественного транспорта 9 мая будет организована в усиленном режиме. Общественный транспорт будет работать по графику рабочего дня, — сообщил он.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Вместе с этим в центре Казани в связи с подготовкой и празднованием Дня Победы ограничат движение транспорта. Так, площадь Тысячелетия с 16 часов 8 мая и до 2 часов 10 мая закроют для автомобилей полностью. Кроме того, с 18 часов 8 мая до 22 часов 9 мая перекроют ул. Бондаренко.

— В случае скопления людей по завершению салюта возможно частичное перекрытие улицы Сибгата Хакима возле Центра семьи «Казан», — добавил Азат Абзалов.

Напомним, в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войны в Казани проведут около 140 мероприятий. В частности, пройдут акции «Поем двором», «Окна Победы» и «Парад у дома ветерана». На 8 мая планируется праздничный объезд ветеранов Великой Отечественной войны на исторической боевой и ретротехнике.



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Татьяна Демина