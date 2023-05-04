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В Казани в районе остановки Глушко сошел с рельсов трамвай №7

14:55, 04.05.2023
В Казани в районе остановки Глушко сошел с рельсов трамвай №7
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В районе улицы Глушко в Казани сошел с рельсов вагон трамвайного маршрута №7, сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

Вагон сошел с рельсов из-за уширения пути, которое произошло по причине неудовлетворительного состояния шпалы.

На месте работают аварийные службы. Ориентировочное время простоя трамвайных маршрутов №5 и 7 — один час.

UPD. Движение трамвайных маршрутов в полном объеме восстановили в 15.12.

В начале апреля в Казани приостанавливали движение трамвайного маршрута №8.

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Маргарита Головатенко
БизнесТранспортОбщество Татарстан

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