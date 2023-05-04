В Казани в районе остановки Глушко сошел с рельсов трамвай №7
В районе улицы Глушко в Казани сошел с рельсов вагон трамвайного маршрута №7, сообщили в МУП «Метроэлектротранс».
Вагон сошел с рельсов из-за уширения пути, которое произошло по причине неудовлетворительного состояния шпалы.
На месте работают аварийные службы. Ориентировочное время простоя трамвайных маршрутов №5 и 7 — один час.
UPD. Движение трамвайных маршрутов в полном объеме восстановили в 15.12.
В начале апреля в Казани приостанавливали движение трамвайного маршрута №8.
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