Новости происшествий

22:46 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Казани временно приостановили движение трамваев №8

12:26, 10.04.2023 1
В Казани временно приостановили движение трамваев №8
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани приостановлено движение трамвайного маршрута №8. Об этом сообщает МУП «Метроэлектротранс».

Как рассказали на предприятии, на пересечении улиц Беломорской и Гудованцева КАМАЗ повредил контактную сеть. На месте работают соответствующие службы.

— Приносим извинения за доставленные неудобства и просим планировать заранее свой маршрут, — сообщили в МУП.

Фото: google maps (скриншот)

В конце марта в Казани из-за ДТП частично приостановили движение трамваев №1, 2, 3 и 5а. Транспорт не мог продвинуться от железнодорожного вокзала до улицы Глазунова.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов
Происшествия Татарстан

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также