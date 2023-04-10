В Казани временно приостановили движение трамваев №8
В Казани приостановлено движение трамвайного маршрута №8. Об этом сообщает МУП «Метроэлектротранс».
Как рассказали на предприятии, на пересечении улиц Беломорской и Гудованцева КАМАЗ повредил контактную сеть. На месте работают соответствующие службы.
— Приносим извинения за доставленные неудобства и просим планировать заранее свой маршрут, — сообщили в МУП.
В конце марта в Казани из-за ДТП частично приостановили движение трамваев №1, 2, 3 и 5а. Транспорт не мог продвинуться от железнодорожного вокзала до улицы Глазунова.
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