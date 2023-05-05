Сегодня в Казани ожидается небольшой дождь и до +23 градусов

В пятницу, 5 мая, в Казани ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь, прогнозируют в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани ожидается от +21 до +23 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется до +25°С.

Синоптики также прогнозируют в Казани юго-западный ветер порывами до 5—10 м/с. Местами они могут усиливаться до 14 м/с.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, дожди пройдут местами и в субботу, 6 мая. Днем температура воздуха составит от +17 до +22 градусов.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина