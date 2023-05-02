В Татарстане в первую неделю мая ожидаются дожди и до +27 градусов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В первую майскую неделю в Татарстане ожидается теплая погода с дождями. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ночью в среду, 3 мая, в западных районах Татарстана пройдет дождь, температура воздуха составит от +8 до +13 градусов. Днем преимущественно без осадков, потеплеет до +17... +22°С, в восточных районах — до +27°С.

Дожди местами также возможны в четверг и пятницу, 4 и 5 мая. Ночные температуры в эти дни составят от +6 до +12°С, дневные — от +20 до +26°С.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, дожди ожидаются местами и в субботу, 6 мая. Днем температура воздуха составит от +17 до +22 градусов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Днем во вторник, 2 мая, в Татарстане зафиксировали от +10 до +17 градусов. На востоке республики воздух прогрелся до +20... +25 градусов, на крайнем востоке — до +28°С.

В столице 1 мая побит температурный рекорд 1920 года. Воздух в городе днем прогрелся до +30,8 градуса. Рекорд стал восьмым с начала весны 2023-го.



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Татьяна Демина