На ремонт мечети в селе Айбаш Высокогорского района Татарстана собрали 25 млн рублей — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

В Татарстане приступили к восстановлению мечети в селе Айбаш Высокогорского района Татарстана. Именно она лишилась минарета после сильного ветра в ноябре прошлого года.

Как сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ, на первый этап строительства собрано 25 млн рублей. Эти деньги собрали благотворители.

Сейчас мечеть находится в аварийном состоянии. Возрождать ее будут татарстанские реставраторы, которые восстановили мечеть в селе Большая Елга в Рыбно-Слободском районе республики.

— В этом году мы разбираем мечеть по бревнышкам. Ни в коем случае не сносим. Ищем слабые и сгнившие места. Мы их полностью заменим на обновленные, — прокомментировал председатель Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

На время ремонта для богослужений подберут новое место. Не исключено, что молиться прихожане будут в сельском Доме культуры. Но окончательное решение пока не принято.

О планах реставрации мечети «Реальное время» писало еще 17 ноября. Подробности можно прочитать в объемном материале.

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Айрат Назипов