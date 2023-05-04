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В Казани возбудили дело о «криптовзятке» для арбитражного управляющего

07:02, 04.05.2023
В Казани возбудили дело о «криптовзятке» для арбитражного управляющего
Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова (Халимов с адвокатом)

Фигурантом дела о коммерческом подкупе на сумму 2 млн рублей стал конкурсный управляющий Эмиль Халимов из Татарстана. По версии следствия, он вымогал коммерческую взятку у экс-учредителя компании, в которой вел конкурсное производство, и малую часть этой суммы получил переводом на криптокошелек.

Халимова задержали сотрудники экономической полиции после встречи с тем самым учредителем в кафе на третьем этаже ТРК «Тандем».

Решением Приволжского суда Казани обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 17 июня. Попытка отменить это решение и вернуться к работе по арбитражным делам в Татарстане и Удмуртии не удалась — Верховный суд РТ отклонил жалобу защиты.

Расследованием занимаются сотрудники 4-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ. Халимов вину признает лишь частично. Его адвокат считает действия экс-учредителя фирмы-банкрота провокацией.

Подробности — в материале «Реального времени».

УдмуртияТатарстан

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