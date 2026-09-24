Сегодня в Татарстане ожидается до +27 градусов
Будет переменная облачность, без существенных осадков. Утром местами туман
Сегодня в Татарстане будет переменная облачность, без существенных осадков. Утром местами туман, сообщили в Гидрометцентре республики.
Ветер восточный, юго-восточный 5—10 м/с, днем местами с порывами до 13 м/с. Температура составит от +22 до +27 градусов.
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