Деловой завтрак в ТРК «Тандем»: за что арестовали конкурсника стройфирмы «Эталон»

Арбитражный управляющий наличные не взял, но получил обвинение в коммерческой «взятке» 2 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

В Казани заключен под домашний арест 33-летний конкурсный управляющий Эмиль Халимов. Как выяснило «Реальное время», его обвиняют в коммерческом подкупе на 2 млн рублей. По версии сотрудников МВД и Следкома по РТ, эти деньги он намеревался получить от директора компании, попавшей под конкурсное производство. Первый транш поступил на криптокошелек, считают силовики, а второй директор принес наличными на встречу в казанское кафе. «Я их не взял — развернулся и пошел на выход», вспоминал ту встречу сам обвиняемый в ходе апелляции в Верховном суде Татарстана, правда, добиться отмены меры пресечения не смог.

Обвиняемый: домашний арест может обернуться убытками



Несмотря на заявленный размер коммерческого подкупа СИЗО для Эмиля Халимова силовики не просили. После двух ночей в полицейском изоляторе его доставили в Приволжский суд Казани, где было рассмотрено ходатайство о домашнем аресте, заявленное следователем 4-го отдела Следкома. Этот отдел специализируется на расследовании особо важных дел о преступлениях в сфере экономики.

Приволжский суд санкционировал арест конкурсного управляющего Эмиля Халимова на дому до 17 июня, наложив на него стандартный букет запретов в части выхода за пределы жилища, общения и использования средств связи, начиная с 19 апреля. После майских праздников Верховный суд Татарстана признал решение райсуда об избрании меры пресечения фигуранту законным и обоснованным.

На этом заседании обвиняемый был немногословен: «Я являюсь арбитражным управляющим и мне необходимо осуществлять профессиональную деятельность. А при домашнем аресте я не имею такой возможности, и если домашний арест продолжится — у меня в дальнейшем могут возникнуть убытки по тем организациям, где я являюсь конкурсным управляющим». Также Халимов сообщил — является индивидуальным предпринимателем и директором ООО, должен вести деятельность своего общества и регулярно сдавать бухгалтерскую отчетность. В общем, домашний арест бизнесу мешает.

Ходатайство о домашнем аресте было заявлено следователем 4-го отдела Следкома. Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

— Вы причастность [к преступлению] отрицаете? — поинтересовался председательствующий по делу судья Рушан Марданов.

— Вину признаю частично. Квалификацию преступления не признаю, — отвечал Эмиль Халимов.

Его адвокат Ирина Князева в своей жалобе отметила — сведения о причастности Халимова к преступлению не подтверждены материалами дела, да и само его задержание было оформлено с нарушением закона. «Он был задержан 17 апреля в 10 часов 15 минут, доставлен в Следственный комитет, а протокол задержания составлен в 19 часов 22 минуты», — сообщила Князева Верховному суду РТ и указала, что данный факт подтверждается протоколом очной ставки, на которой свидетель Закамский подтверждает встречу с конкурсником в рамках оперативного мероприятия «Наблюдение» именно в 10:15. А сразу после этой встрече и произошло задержание.

Защитник уверяла — скрываться от следствия ее клиент не собирается, он несет ответственность за руководство четырьмя организациями. «Снять эти обязанности с него может только арбитражный суд», отметила Князева и добавила, что при домашнем аресте общаться с арбитражем ее клиент тоже не может.

Представитель прокуратуры РТ Андрей Андронов назвал доводы о незаконности задержания несостоятельными, причастность к преступлению подтвержденной материалами дела. «Мера пресечения ему избрана правильно и основания для изменения на иную в данном случае не имеется», — подытожил он.

Адвокат Ирина Князева в своей жалобе отметила — сведения о причастности Халимова к преступлению не подтверждены материалами дела. Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Версия следствия о криптовзятке

Как выяснило «Реальное время», уголовное дело против конкурсника было возбуждено 17 апреля — по материалам проверочных мероприятий сотрудников УЭБ и ПК МВД Татарстана, куда обратился за помощью тот самый свидетель Закамский.

Речь об Андрее Закамском — бывшем директоре и владельце ООО «Эталон». Компания просуществовала шесть лет, специализируясь на строительстве зданий. В 2018-м даже выполняла госзаказ для «Татэнерго» за 3,3 млн рублей — работы по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения для подключения торгово-офисного центра в Казани по проспекту Амирхана. А в 2019-м снялась с налогового учета в Казани, переехав в Ижевск. В конце того же года владельцем «Эталона» вместо Закамского стала оффшорная «Международная компания Онере Лимитед» на Сайшельских островах, а решением Арбитражного суда Удмуртии в «Эталоне» ввели процедуру наблюдения.

В мае 2020-го компанию признали банкротом и в ней началось конкурсное производство. В мае 2022-го арбитраж назначил конкурсным управляющим «Эталона» Эмиля Халимова. И тот продолжил взятый своей предшественницей курс по оспариванию ряда сделок фирмы-банкрота, а кроме того — потребовал привлечения Закамского к субсидиарной ответственности по долгам «Эталона». Речь может идти о сумме более 15 млн рублей.

Претензии по субсидиарке стали «рычагом давления» на экс-учредителя, считают силовики. По версии СК и БЭП, конкурсный управляющий с марта 2021 года по 17 апреля 2023 года вымогал у Закамского 2 млн рублей за снятие с себя полномочий конкурсного управляющего и отказ от участия в процессе Арбитражного суда Удмуртии путем отзыва исковых требований кредитора — ООО «Ижтрейдинг» о взыскании задолженности с ООО «Эталон».

Один из источников «Реального времени» уверяет, что правоохранители рассматривают версию о том, что компания-кредитор стройфирмы находилась под контролем ныне обвиняемого конкурсника.

Учредитель пошел на «сделку» и 11 апреля текущего года перевел $4 тысячи (эквивалентны 336 тысяч рублей на день перевода) на указанный Халимовым криптокошелек, считает следствие. А куда более весомый остаток (от 2 млн) принес 17 апреля на деловой завтрак в казанский ТРК «Тандем» уже наличными. Один из источников «Реального времени» отмечает — встреча проходила в итальянском кафе Farfalla.

— Он положил деньги на стол. Я их не взял — развернулся и пошел на выход из кафе, — комментировал на следствии и в суде ту встречу сам Эмиль Халимов.

По данным близких к оперативникам источников «Реального времени», управляющий действительно отказался брать наличные — потребовал нового перевода на криптокошелек теперь уже в размере $20 тысяч (1,7 млн рублей по курсу на дату встречи). Отметим, обвинение ему предъявили на все 2 млн рублей, считая, что конкурсник преследовал умысел на получение всей этой суммы за незаконные действия.



Защита считает передачу денег провокацией

«Это была провокация со стороны должника Закамского», — считает адвокат обвиняемого. На вопрос журналиста «Реального времени» о прозвучавшей на заседании Верховного суда фразе с «частичным признании вины», Ирина Князева уточнила — речь идет о признании факта общения ее клиента с Закамским. По словам Князевой, Халимов в качестве директора ижевского ООО «Ителия» вел дела с супругой этого должника-свидетеля. Делиться другими подробностями этой истории на данной стадии ни защита, ни следствие не считают нужным.

Согласно открытым источникам, в 2022 году фирма-банкрот «Эталон» задекларировала чистый убыток в 18,8 млн рублей.

На данный момент обвиняемый казанец Эмиль Халимов является конкурсным управляющим сразу в организациях трех регионов страны — ижевском «Эталоне», тюлячинском ООО «Ин-ТЭР» и в «Агрофирме «Омская». А еще руководит и владеет компанией со специализацией в области права «Ителия» в Удмуртии, уставный капитал которой, согласно данным «СПАРК-Интерфакс», составляет 16 млн рублей, а среднесписочная численность сотрудников ограничивается одним человеком.

Еще одним серьезным активом обвиняемого является доля 42% в свердловском «ООО «УК ЖКХ» с уставным капиталом под 700 млн рублей. Ранее он же выступал руководителем и ликвидатором еще восьми организаций в Казани и Набережных Челнах, включая юрагентство «Либерти» и издательство «Параллель Инвест».

На своей страничке в интернете Халимов указывал, что на его счету — более 300 завершенных дел в судах и свыше 1 млрд рублей списанных долгов.