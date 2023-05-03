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В Татарстане цистерны сошли с рельсов

15:07, 03.05.2023
В Татарстане цистерны сошли с рельсов
Фото: прокуратура Татарстана

На станции Соболеково в Татарстане цистерны сошли с рельсов, Камская транспортная прокуратура начала проверку, сообщает «Интерфакс».

В ведомство поступила информация, что сход порожних цистерн был допущен во время производства маневровой работы на стрелочном переводе №38.

В результате инцидента разлива топлива и пострадавших нет. На место выехали представители транспортной полиции и прокуратуры.

В апреле на станции Нурлат в Татарстане с рельсов сошли два вагона, груженных щебнем. Опрокидывания не произошло, пострадавших не было.

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Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбществоВласть Татарстан

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