Квартиры в казанских новостройках стали продаваться на 88% медленнее

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Квартиры в новостройках Казани стали продаваться на 88,8% медленнее, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «Авито Недвижимости».



Продолжительность продажи жилья увеличилась в марте этого года относительно того же периода в прошлом году по России в целом на 28% — со 129 до 165 дней.

Максимальный годовой рост продемонстрировала соседняя с Татарстаном Самара: время, которое требуется на закрытие объявления, увеличилось на 94,4% — с 89 до 173 дней.

За год объем предложения квартир на первичном рынке недвижимости вырос на 81%, спрос при этом снизился на 21,9%. Теперь покупатель может долго выбирать. Однако покупательская способность россиян не выросла, а цены в новостройках выросли на 2,3%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Татарстан занял 4-е место в рейтинге регионов по доходности вложений в недвижимость. В Татарстане среднегодовая доходность инвестиций в недвижимость за 5 лет составила 13,2% (а без учета сдачи ее в аренду — 10,7%).



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Маргарита Головатенко