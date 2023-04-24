Татарстан занял 4-е место в рейтинге регионов по доходности вложений в недвижимость

Татарстан занял 4-е место в рейтинге регионов по доходности вложений в недвижимость. Эксперты «РИА Новости» провели исследование и распределили регионы по доходности инвестиций в недвижимость.

В Татарстане среднегодовая доходность инвестиций в недвижимость за 5 лет составила 13,2% (а без учета сдачи ее в аренду — 10,7%).

На первом месте расположился Краснодарский край. Там недвижимость с учетом сдачи в аренду могла принести почти 20% в год (19,7%). На втором месте республика Алтай — 18,2%, на третьем — республика Адыгея с 15,9%.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Московская область заняла в рейтинге 26-ю строчку, доходность вложений в недвижимость составила 9,1%. На предпоследнем (83-м месте) расположилась Ленинградская область с показателем в 2%. Интересно, что там доходность инвестиций без учета сдачи недвижимости в аренду и вовсе ушла в минус и составила -2,5%. На последнем месте с показателем 1,2% — Оренбургская область.

В Центробанке России подсчитали, что россиянину надо 8 лет копить на квартиру в новостройке при отсутствии других затрат. Следуя тем же расчетам, аналитическая служба «Реального времени» составила свой рейтинг доступности жилья в регионах России на основе данных Росстата, Института экономики города и других сервисов. Казанская агломерация оказалась в этом списке в самом конце наряду с питерской и нижегородской. Почему жилье в столице Татарстана остается малодоступным и какие варианты решения проблемы предлагают сами девелоперы и участники рынка недвижимости — в нашем материале.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова