В Казани 9 мая изменятся маршруты общественного транспорта

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В связи с проведением праздничных мероприятий 9 мая, приуроченных к 78-летию Победы в Великой Отечественной войне, в Казани на ряде улиц ограничат движение, изменятся схемы маршрутов общественного транспорта, сообщили в мэрии города.



С 00.00 до 12.00 9 мая и с 20.00 9 мая до 00.00 10 мая будут перекрыты площадь Тысячелетия, ул. Ташаяк (от ул. Московской до пл. Тысячелетия), ул. Лево-Булачная и ул. Право-Булачная до ул. Чернышевского.

Общественный транспорт будет работать в усиленном режиме. Изменятся некоторые маршруты:

в сторону центра города автобусы №6, 15, 29, 75 с Кремлевской дамбы будут съезжать на Кремлевскую набережную и последуют по улицам Саид-Галеева, Ташаяк, Московской, Чернышевского, Лево-Булачной и далее по маршруту без остановки «Центральный стадион»;

в сторону Кремлевской дамбы автобусы №15, 29, 75 поедут через улицы Право-Булачную, Астрономическую, Лобачевского, Большую Красную, Батурина и далее по маршруту. Остановки «Педагогический институт», «ул. Чернышевского» и «Центральный стадион» будут пропущены;

в сторону центра города автобусы №35а, 37, 47 с Кремлевской дамбы повернут на Кремлевскую набережную и последуют по улицам Саид-Галеева, Ташаяк, Московской и далее по маршруту без остановки «Центральный стадион»;

в сторону Кремлевской дамбы автобусы №6, 35, 37, 47 поедут через улицы Московскую, Камала, Астрономическую, Лобачевского, Большую Красную, Батурина и далее по маршруту. Остановки «Колхозный рынок», «ул. Чернышевского», «ЦУМ» и «Центральный стадион» будут пропущены;

3 мая с 18.00, 7 мая с 16.30, с 18.00 8 мая перестанет курсировать троллейбус №2.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В столице Татарстана также изменят схему движения общественного транспорта из-за репетиций парада Победы. Так, в городе будут перекрыты площадь Тысячелетия, ул. Ташаяк (от ул. Московской до площади Тысячелетия), ул. Лево-Булачная и ул. Право-Булачная до ул. Чернышевского с 18.00 до 23.30 3 мая, с 16.30 до 23.30 7 мая и с 18.00 8 мая до 00.00 9 мая.

Муниципальные парковки Казани 8 и 9 мая будут работать бесплатно.



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Маргарита Головатенко