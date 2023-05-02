В Казани на несколько дней изменят схему движения общественного транспорта из-за репетиций Парада Победы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В преддверии празднования 78-летия Победы в Великой Отечественной войне в Казани временно ограничат движение по ряду улиц. Это связано с подготовкой к проведению праздничных мероприятий, сообщает мэрия.

Так, в городе будут перекрыты площадь Тысячелетия, ул. Ташаяк (от ул. Московской до площади Тысячелетия), ул. Лево-Булачная и ул. Право-Булачная до ул. Чернышевского с 18.00 до 23.30 3 мая, с 16.30 до 23.30 7 мая и с 18.00 8 мая до 00.00 9 мая.

Изменения коснутся следующих маршрутов:

автобусы №6, 15, 29, 75 с Кремлевской дамбы съедут на Кремлевскую набережную и последуют по улицам Саид-Галеева, Ташаяк, Московской, Чернышевского, Лево-Булачной и далее по маршруту. Остановка «Центральный стадион» будет пропущена. В обратную сторону они поедут по улицам Право-Булачной, Астрономической, Лобачевского, Большой Красной, Батурина и далее по маршруту. Остановки «Педагогический институт», «ул. Чернышевского» и «Центральный стадион» будут пропущены.

автобусы №35а, 37, 47 с Кремлевской дамбы съедут на Кремлевскую набережную, последуют по улицам Саид-Галеева, Ташаяк, Московской и далее по маршруту без остановки «Центральный стадион». В обратную сторону они поедут через улицы Московскую, Камала, Астрономическую, Лобачевского, Большую Красную, Батурина и далее по маршруту. Остановки «Колхозный рынок», «ул.Чернышевского», «ЦУМ», «Дворец спорта» и «Центральный стадион» будут пропущены.

автобус №74 с Кремлевской дамбы съедет на Кремлевскую набережную, последует по улице Саид-Галеева и далее по маршруту без остановки «Центральный стадион». В сторону Дворца водных видов спорта он поедет через железнодорожный вокзал по Кировской дамбе через улицы Большую Крыловку, Вахитова, Чистопольскую и далее по маршруту. Остановки «Центральный стадион» и «Энергетический университет» будут пропущены.

троллейбус №2 перестанет курсировать 3 мая с 18.00 и 7 мая с 16.30. С 18.00 8 мая маршрут будет временно закрыт.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане в день празднования Победы в Великой Отечественной войне за охраной общественного порядка и обеспечением безопасности будут следить более 4 тысяч сотрудников правоохранительных органов. Особое внимание уделят мерам антитеррористической безопасности. Перед началом мероприятий в обязательном порядке места их проведения проверят специалисты с применением технических средств и служебных собак.



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Айрат Назипов