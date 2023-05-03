В праздничные дни 8 и 9 мая парковки Казани будут работать бесплатно

Муниципальные парковки Казани будут работать бесплатно 8 и 9 мая, согласно постановлению исполкома.



Перехватывающая плоскостная парковка по ул. М. Вахитова и подземный паркинг на станции метро «Козья Слобода» будут работать в обычном режиме.



Жители и гости Казани могли бесплатно воспользоваться платными парковками с 21 по 23 апреля.

Председатель комитета по транспорту исполкома города Амир Сафин рассказывал, что в Казани разрабатывается проект по введению абонементов на платную парковку. Предложения уже подготовлены. Сейчас их обсуждают власти города.

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Маргарита Головатенко