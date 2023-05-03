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На расчеты с кредиторами «Татфондбанка» дополнительно направят более 1 млрд рублей

11:40, 03.05.2023
На расчеты с кредиторами «Татфондбанка» дополнительно направят более 1 млрд рублей
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На расчеты с кредиторами ПАО «Татфондбанк» дополнительно направят более 1,19 млрд рублей, сообщило в среду Агентство по страхованию вкладов.

Процент удовлетворения требований кредиторов первой очереди составит 57,42% суммы требований. Выплаты начнут 15 мая.

Увеличения процента достигли за счет поступлений в конкурсную массу средств, полученных от реализации имущества банка, а еще в результате претензионной и исковой работы по взысканию задолженности и добровольного погашения обязательств должниками банка.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Маргарита Головатенко
ЭкономикаБанкиФинансыОбщество Татарстан

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