В мэрии Казани объяснили запрет лежать на газонах возле Кремля

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Мэрия Казани объяснила, почему под стенами Кремля появились таблички с запретами лежать на газонах.

Предупредительные сообщения возмутили часть горожан, а еще урбанистов. Жители столицы Татарстана высказывались о том, что газон на общественных пространствах как раз и предполагает отдых на нем.

В исполкоме объяснили, что таблички устанавливали временно, и скоро их уберут:

— Таблички на склонах были установлены на время укрепления газона, пока он не нарастит зеленую массу после зимы. Сейчас необходимости в них нет, в ближайшее время таблички уберут.

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

В прошлом году цветочно-ландшафтное оформление Казани обошлось в 55,4 млн рублей. В комплекс работ входило устройство цветников, в том числе объемных цветочных фигур, ремонт и оформление объемных композиций, устройство газона, посадка кустарников и т.д.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко