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В мэрии Казани объяснили запрет лежать на газонах возле Кремля

11:19, 03.05.2023 2
В мэрии Казани объяснили запрет лежать на газонах возле Кремля
Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Мэрия Казани объяснила, почему под стенами Кремля появились таблички с запретами лежать на газонах.

Предупредительные сообщения возмутили часть горожан, а еще урбанистов. Жители столицы Татарстана высказывались о том, что газон на общественных пространствах как раз и предполагает отдых на нем.

В исполкоме объяснили, что таблички устанавливали временно, и скоро их уберут:

— Таблички на склонах были установлены на время укрепления газона, пока он не нарастит зеленую массу после зимы. Сейчас необходимости в них нет, в ближайшее время таблички уберут.

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

В прошлом году цветочно-ландшафтное оформление Казани обошлось в 55,4 млн рублей. В комплекс работ входило устройство цветников, в том числе объемных цветочных фигур, ремонт и оформление объемных композиций, устройство газона, посадка кустарников и т.д.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 03 май
    проблема "общественностью" высосана из пальца.
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  • Анонимно 03 май
    А ничего валяться и мусор от на газонах, валяться надо у себя в квартире и там мусорит.
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