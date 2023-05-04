Этим летом из Верхнего Услона в детские оздоровительные лагеря отправятся 45 человек

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Как выяснило «Реальное время», исполком Верхнеуслонского района Татарстана этим летом отправит в детские оздоровительные лагеря две смены школьников общей численностью 45 человек. Стоимость двух контрактов оценивается в 804 тысячи рублей, выделяемых из муниципального бюджета.

Согласно проекту договора, в первую смену будет поедут 20 детей и длиться она будет 18 дней. Ее стоимость оценивается в 321 тысячу рублей (цена одной путевки составляет чуть более 16 тысяч рублей). Вторая смена будет чуть шире: 25 школьников будут отдыхать 21 день. На нее готовы потратить 482 тысячи рублей (цена за одну путевку — 19,2 тысячи рублей).

Однако, несмотря на разницу в объемах средств и количестве человек, условия для обеих смен будут равными:

спальные корпуса и столовая будут капитальной постройки;

детям предоставят четырех-, пятиразовое питание;

у них будут в распоряжении туалеты, душевые и прачечные;

на территории лагеря будут находиться спортивный комплекс, стадион и игровые площадки;

к приезду детей учреждения укомплектуют педагогическим и медицинским персоналом на 100%.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Напомним, этим летом в Татарстане для детей — участников военно-патриотических смен организуют отдых в лагерях палаточного типа за 4,2 млн рублей. Заказчиком выступает ГАУ «Республиканский центр спортивно-патриотической и допризывной подготовки молодежи «Патриот», а источником финансирования — региональный бюджет.

В начале апреля сообщалось, что этим летом Министерство образования и науки Татарстана отправит в детские оздоровительные лагеря 320 детей — участников математических и IT смен. Путевки будут приобретаться на условиях долевого финансирования. В свою очередь, ведомство направит на эти нужды чуть более 5 млн рублей.

Уточняется, что для таких детей будет организовано три поездки, а их участниками станут:

80 человек из республиканской профильной смены — летней физико-математической школы — 1,2 млн рублей.

100 человек из республиканской профильной смены «IT-территория» — 1,6 млн рублей.

140 человек из республиканской профильной смены — математического кружкового лагеря «Спектр» — 2,2 млн рублей.

Все они будут находиться в детских оздоровительных лагерях по 18 дней. Стоимость одной путевки для всех смен составляет 16 096 рублей.

Всего в Казани летом для школьников будут работать 12 муниципальных лагерей. Организуют 85 профильных смен для более 15 тысяч школьников.

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Максим Кокунин