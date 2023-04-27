Центр «Патриот» организует в Татарстане палаточный лагерь, который за лето посетят не менее 450 детей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как выяснило «Реальное время», этим летом в Татарстане для детей-участников военно-патриотических смен организуют отдых в лагерях палаточного типа за 4,2 млн рублей. Заказчиком выступает ГАУ «Республиканский центр спортивно-патриотической и допризывной подготовки молодежи «Патриот», а источником финансирования — региональный бюджет.

Согласно проектной документации, лагерь будет расположен в Апастовском районе республики. Однако доставлять до него детей родителям придется за собственный счет. Планируется, что его посетят не менее 4 смен, в каждой из которых будет находиться от 100 до 125 детей в возрасте от 11 до 16 лет. Общее число участников должно достичь 450 человек.

В перечень основных задач лагеря входит:

внедрение в практику патриотического воспитания игровых методов и современных технологий;

поднятие престижа профессии защитника Отечества;

формирование интереса, сознания к делу освоения воинских профессий, чувства долга перед Отечеством;

изучение военной истории России, охрана и укрепление здоровья;

практическая подготовка к военной службе;

массовое привлечение к занятиям по техническим и военно-прикладным видам спорта.

Как уточняется в документации, цель программы лагеря — это формирование социально-активной, всесторонне развитой личности на основе духовно-нравственных и военно-патриотических традиций армии. Ее реализация рассчитана на атмосферу палаточного лагеря с элементами распорядка внутренней службы Вооруженных сил.

Занятия будут строится на основе блоков (утренний, дневной и вечерний). Исполнитель обязан проводить лекционные и семинарские занятия, практические занятия, боевые задачи выполняются реально в игровом режиме:

начальная военная подготовка;

уроки автономного выживания человека в природе;

парашютная подготовка;

общефизическая подготовка (зарядка, футбольные и волейбольные соревнования, соревнования по пейнтболу, пионерболу, туристические занятия, соревнования по лазертагу);

проведение учений военно-тактической полосы;

театрализованные представления, конкурсы, музыкальные постановки, дискотеки, юмористические викторины, фестивали;

дискуссии, практические занятия по формированию навыков здорового образа жизни, групповые упражнения на сплочение и развитие межличностных коммуникаций, занятия по самооценке и выработке личных установок.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в начале этого месяца сообщалось, что этим летом Министерство образования и науки Татарстана отправит в детские оздоровительные лагеря 320 детей — участников математических и IT смен. Путевки будут приобретаться на условиях долевого финансирования. В свою очередь, ведомство направит на эти нужды чуть более 5 млн рублей.

Уточняется, что для таких детей будет организовано три поездки, а их участниками станут:

80 человек из республиканской профильной смены — летней физико-математической школы — 1,2 млн рублей.

100 человек из республиканской профильной смены «IT-территория» — 1,6 млн рублей.

140 человек из республиканской профильной смены — математического кружкового лагеря «Спектр» — 2,2 млн рублей.

Все они будут находиться в детских оздоровительных лагерях по 18 дней. Стоимость одной путевки для всех смен составляет 16 096 рублей.

Всего в Казани летом для школьников будут работать 12 муниципальных лагерей. Организуют 85 профильных смен для более 15 тысяч школьников.



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Максим Кокунин