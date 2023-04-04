Минобрнауки Татарстана отправит отдыхать в детские лагеря 320 детей-участников математических и IT смен

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как выяснило «Реальное время», этим летом Министерство образования и науки Татарстана отправит в детские оздоровительные лагеря 320 детей — участников математических и IT смен. Путевки будут приобретаться на условиях долевого финансирования. В свою очередь ведомство направит на эти нужды чуть более 5 млн рублей.

Уточняется, что для таких детей будет организовано три поездки, а их участниками станут:

80 человек из республиканской профильной смены — летней физико-математической школы — 1,2 млн рублей.

100 человек из республиканской профильной смены «IT — территория» — 1,6 млн рублей.

140 человек из республиканской профильной смены — математического кружкового лагеря «Спектр» — 2,2 млн рублей.

Все они будут находиться в детских оздоровительных лагерях по 18 дней. Стоимость одной путевки для всех смен составляет 16 096 рублей.

Для детей будет организован трансфер до лагеря. В самих учреждениях им предоставят корпуса для проживания, комнаты которых должны быть оснащены всей необходимой мебелью. Согласно обязательным требованиям, на территориях должны быть площадки для построения, спортивные объекты, сцена для мероприятий с оборудованием, а также медпункт и видеопроекционное оборудование для просмотра фильмов.

Для всех детей будут организованы конкурсы, концерты и мастер-классы. Кроме того, вожатые и преподаватели разработают свои программы для организации досуга.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что Минобрнауки Татарстана также отправит в детские лагеря более 1,2 тысячи школьников. Все они участники межрегиональных смен и форумов, большая часть которых направлена на речевую практику по татарскому языку. Общая стоимость организации их отдыха оценивается в 16,8 миллиона рублей, которые планируется выделить из республиканского бюджета. Стоит отметить, что в эту сумму входят не только покупка путевок, но и трансфер, проживание, а также обслуживание. Подробности — в нашем материале.

Всего в Казани летом для школьников будут работать 12 муниципальных лагерей. Организуют 85 профильных смен для более 15 тысяч школьников.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин