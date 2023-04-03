В США назвали предполагаемые сроки контрнаступления Украины

Фото: Минобороны России (архив)

Американский постпред при НАТО Джулиан Смит заявила, что Соединенные Штаты ожидают от Киева начала контрнаступления в этом месяце. Ее слова приводит ТАСС.

— Мы ожидаем, что Украина начнет свое весеннее наступление в ближайшие недели, — сказала она.

Фото: Минобороны России (архив)

В конце февраля председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Украина не располагает возможностями для проведения военной операции по захвату Крыма. Однако Киев не будет отказываться от этих планов, подчеркнул он.



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Айрат Назипов