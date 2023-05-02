Энтони Блинкен озвучил предполагаемые сроки начала контрнаступления Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют начать контрнаступление уже на следующей неделе. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен.

— Нам известно, что украинцы планируют контрнаступление в следующие недели. Давайте посмотрим, что произойдет, — опубликованы его слова на сайте Госдепа.

Дипломат добавил, что «успех Киева на поле боя — это самый быстрый путь к началу переговоров».

Фото: Минобороны России (архив)

За последние месяцы официальные лица США и Украины регулярно говорили о запланированном контрнаступлении со стороны ВСУ. При этом они озвучивали разные сроки. Например, месяц назад американский постпред при НАТО Джулиан Смит заявила, что Соединенные Штаты ожидают от Киева начала контрнаступления «в ближайшие недели».

В конце февраля председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Украина не располагает возможностями для проведения военной операции по захвату Крыма. Однако Киев не будет отказываться от этих планов, подчеркнул он.

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Айрат Назипов