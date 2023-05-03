Верховный суд Татарстана утвердил приговор лжепоставщику электрокара Tesla

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

На 5,5 года в колонию общего режима отправили московского бизнесмена Максима Пака судьи Татарстана. Его признали виновным в хищении $111 тысяч (в рублевом эквиваленте на день сделки — 7,4 млн). Эти средства в 2020 году были перечислены супругой директора промышленного парка Мензелинска на банковский счет фирмы в США — за поставку электромобиля Tesla Model X P100D.



Судами двух инстанций установлено, что именно Пак разместил в интернете объявление о продаже электрокара, провел переговоры и переслал копию контракта по сделке потерпевшей стороне. А потом дистанционно, в мессенджерах, информировал о продвижении парома с ценным грузом, который, по его словам, в начале мая 2020-го должен был прибыть в Латвию. Уверял, что выехал туда же, а потом перестал отвечать на сообщения. В июне того же года фигуранта задержали в Москве и заключили под стражу.

Вину в афере Максим Пак отрицал. Однако в его квартире изъяли большое число планшетов и мобильных телефонов, включая тот, с которого «представитель зарубежной фирмы» общался с заказчиками, а также печать той самой фирмы. Запросы в Интерпол и российскую полицию помогли установить: указанный в договоре электрокар в РФ не ввозился, а сам Пак в дни предполагаемого прибытия парома Россию не покидал.

Приговор по этому делу Мензелинский горсуд Татарстана выносил дважды. Второй на днях был признан законным и обоснованным апелляционной инстанцией.

Подробности этой истории — в материале «Реального времени».

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Ирина Плотникова