Банк России повысил надбавки к коэффициентам риска по ипотеке

С 1 мая Банк России повысил надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, которые были взяты по договорам долевого участия в строительстве.



Мера направлена на ограничение рисков заемщиков и банков. Надбавки включают завышение стоимости квартир на первичном рынке жилья, если покупатель использует ипотеку. Это должно позволить банкам накопить буферы капитала для покрытия рисков, связанных с разницей цен на первичном и вторичном рынках жилья. Они стали дополнением к увеличенным резервам по кредитам с экстремально низкими ставками, которые компенсируют процентные риски банков.

В ЦБ отмечают, что такая мера может привести к некоторому замедлению роста ипотеки, но в результате рост цен на рынке жилья станет более сбалансированным, купируются риски ценового пузыря, банк сформирует запас капитала на случай роста потерь по ипотечным кредитам.

Фото: pixabay.com

Банк России считает полезным распространить адресную льготную ипотеку на вторичный рынок недвижимости. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина напомнила, что регулятор занимает позицию, согласно которой широкие льготные программы эффективны как антикризисная мера, но потом должны сворачиваться, после чего должен осуществляться переход к адресным программам.

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Маргарита Головатенко