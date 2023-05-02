В ЖК «Паруса» начали новый раунд борьбы за управление домом

Фото: realnoevremya.ru/Инна Серова

О войне управдомов в казанском жилом комплексе «Паруса» на улице Аделя Кутуя «Реальное время» писало еще в сентябре. Недовольные деятельностью двух сменивших друг друга управляющих компаний собственники квартир создали товарищество собственников недвижимости (ТСН). Тогда Госжилинспекция РТ дважды отказывала ТСН в праве на управление домом — жильцы подали иск о признании ее решения недействительным. Подробнее — в материале «Реального времени».

Решения собрания ТСН признаны недействительными

После повторного отказа Госжилинспекции РТ в праве на управление домом по ул. Аделя Кутуя, 110, корпус 2 представители ТСН подали иск о признании ее решения недействительным. В заявлении жители казанского ЖК «Паруса» ссылались на нарушение порядка внесения изменений в реестр лицензий, в частности на ненадлежащее оформление протокола общего собрания, которое явилось основанием для вынесения оспариваемого решения.

При повторном отказе в праве на управление домом ГЖИ основывалась на нескольких факторах: нарушения при проведении общего собрания, расхождения в содержании двух аналогичных заявлений и других.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Кроме того, как следует из постановления суда, уведомление ТСН «Паруса» о начале осуществления деятельности по управлению многоквартирным домом направила в адрес ГЖИ Резеда Разиновна Габдуллина, однако в уведомлении не указана ее должность. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, она является председателем правления ТСН. При этом уведомление подписано Габдуллиным Б.Н., а, документы, подтверждающие полномочия действовать от имени Габдуллиной, отсутствуют.

Согласно расчетам суда, кворум собрания, на котором обсуждалась организация работы ТСН, составил 52,04%.

— Разрешая спор по существу, Верховный суд Республики Татарстан в рамках дела №33-4707/2023 пришел к выводу, что принятые на общем собрании вопросы, связанные с созданием ТСН и управлением им спорным многоквартирным домом, нельзя признать действительными, а принятые решения — состоявшимися ввиду отсутствия необходимого кворума большинства собственников многоквартирного дома, — говорится в материалах дела.

Расторжение договора с УК

Полномасштабная «война управдомов» началась в конце 2021 года. Будучи недовольными работой управляющей компании, жильцы дома №110 ЖК «Паруса» в декабре решили отказаться от ее услуг и создали ТСН «Паруса». Однако в ГЖИ им отказали в праве на управлении домом, указав на нарушения.

— В этом документе было указано на нарушения, допущенные при проведении общего собрания, при передаче протокола общего собрания, на то, что из собственников 367 квартир о проведении общего собрания собственников корпуса №2 не были уведомлены более 180 собственников. На момент проведения собрания первый, нежилой этаж был полностью в собственности у застройщика, множество квартир также не были проданы, а застройщик в собрании не участвовал, не голосовал, так что легитимность решения этого собрания — под большим вопросом. А протокол этого собрания оспаривается в Советском райсуде Казани одним из собственников: Наиб Шейхмагомедов подал иск к председателю ТСН Резеде Габдуллиной о признании недействительным решения общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, а также общего собрания ТСЖ, — комментировал ранее ситуацию для «Реального времени» директор и собственник ООО «УО «Парус» и ранее управляющей компании ООО «Ореол» Тимофей Просалов.

Тогда представители ТСН обратились в суд и выиграли спор с Госжилинспекцией, которая нарушила утвержденный порядок при работе с заявлением ТСН о начале деятельности по управлению жилым домом — корпусом №2 ЖК «Паруса».

В решении Арбитражного суда РТ говорится: «В качестве единственного основания для отказа ТСН «Паруса» во внесении изменений в реестр лицензий Республики Татарстан жилищная инспекция со ссылкой на п. 2 ч. 5 ст.1 62, ч. 8.1 ст. 162 Жилищного кодекса Российской Федерации указала на то, что смена способа управления многоквартирным домом до истечения одного года со дня заключения договора управления многоквартирным домом, заключенного по результатам открытого конкурса, невозможна. При этом жилищная инспекция не проводила проверку представленных документов ТСН «Паруса» на соответствие требованиям к оформлению протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах, утвержденных приказом Минстроя России от 28.01.2019 №44/пр.».

Фото: realnoevremya.ru/Инна Серова

Суд также напомнил, что, «согласно части 8.1 статьи 162 ЖК РФ, собственники помещений в многоквартирном доме в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения договора управления многоквартирным домом, заключенного по результатам открытого конкурса, предусмотренного частями 4 и 13 статьи 161 ЖК РФ, по истечении каждого последующего года со дня заключения указанного договора в случае, если до истечения срока действия такого договора общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме принято решение о выборе или об изменении способа управления этим домом». И что собственники вправе также расторгнуть договор с УК, если их не устраивает качество ее работы.

В итоге суд признал решение ГЖИ Татарстана недействительным и обязал инспекцию устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя путем повторного рассмотрения заявления товарищества собственников недвижимости «Паруса» о начале осуществления деятельности по управлению многоквартирным домом.

Затем ГЖИ рассмотрела документы ТСН «Паруса» повторно и вновь вынесла отказ. А попытка собственников жилья еще раз оспорить решение инспекции на этот раз потерпела крах — суд отказал в иске товариществу.

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Елизавета Пуншева